بني ياس سعيد بالفوز الأول على الجزيرة بعد 8 سنوات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

واصل فريق بني ياس تفوقه على أرضه هذا الموسم وحقق، أمس، أول انتصار على فريق الجزيرة على استاد الشامخة الجديدة بعد ثماني سنوات من الانتظار، بنتيجة 2-1، ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

وحافظ بني ياس على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه منذ بداية الموسم، وللمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، محققاً رقماً قياسياً جديداً، كما كسر عقدته أمام الجزيرة، بالإضافة إلى أنه حقق الفوز الخامس على التوالي في المباريات الخمس الأخيرة بالدوري.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، وبدأ بني ياس بالتقدم عن طريق الكولومبي، مايكل أورتيجا، في الدقيقة العاشرة بضربة رأس قوية، سددها على يمين حارس الجزيرة، علي خصيف، إثر تمريرة عرضية متقنة من الظهير الأيسر وقائد الفريق، يوسف جابر، وأضاف الهولندي، جورج ليروي، الثاني في الدقيقة 17 من تسديدة قوية على يسار خصيف من انفراد من الجهة اليمنى، وقلص علي مبخوت الفارق لمصلحة الجزيرة، وسجّل الهدف الأول في الدقيقة 36 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد أن عرقل جورج ليروي ظهير الجزيرة المتقدم، سالم راشد، داخل المنطقة.

وبهذا الهدف وصل علي مبخوت إلى هدفه رقم 129، وعادل رقم نجم المنتخب الوطني السابق، عدنان الطلياني، في قائمة أفضل هدافي الكرة الإماراتية، وأصبح على بعد ثلاثة أهداف من معادلة رقم محمد عمر الثاني، و36 هدفاً من معادلة رقم فهد خميس الذي يحتل المركز الأول حتى الآن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بني ياس إلى 27 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الجزيرة عند 31 نقطة في المركز الثالث، وفي حال فوز الشارقة المتصدر على شباب الأهلي، اليوم، قد يتسع الفارق بين «الملك» و«فخر أبوظبي» إلى تسع نقاط.

جاءت المباراة جيدة المستوى من الفريقين، وكان بني ياس الطرف الأفضل في نصف الساعة الأولى، وقدم أداء رائعاً توّجه بهدفين، وكان في استطاعته تسجيل المزيد، ثم تحسن أداء الجزيرة تدريجياً وسجل هدفاً، وظلت المباراة سجالاً بين الفريقين من دون تغيير في النتيجة.

حافظ بني ياس

على سجله خالياً من

الهزائم في ملعبه،

وحقق الانتصار في

آخر خمس جولات

بالدوري.