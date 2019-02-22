خورفكان يسعى للتعويض والذيد ومسافي لتعزيز الحظوظ

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تستضيف ملاعب الهواة، مساء اليوم، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى، حيث سيلعب عند الساعة الخامسة و25 دقيقة فريقا التعاون مع خورفكان، وفي الخامسة والنصف يلعب مصفوت مع مسافي، وفي الثامنة يتقابل العربي مع الذيد.

ويدخل صاحب المركز الثاني فريق خورفكان برصيد 16 نقطة المباراة بشعار تعويض خسارته السابقة أمام مصفوت في الجولة الماضية، في مباراة لا تقل صعوبة عن غيرها، وهو يلاعب التعاون الذي يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد أربع نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة للتعرف إلى بطل مرحلة الذهاب.

وتبرز إلى الواجهة مباراة مصفوت (أربع نقاط) مع مسافي (12 نقطة)، والتي سيقود فوز مصفوت وتعثر التعاون والعربي إلى مغادرته المركز الأخير الذي لازمه منذ بداية البطولة، بينما سيمهد فوز مسافي وخسارة أي من الحمرية أو حتا في لقائهما المرتقب يوم غد إلى صعود مسافي للمركز الرابع في حالة نادرة للفريق.

وفي مباراة لا تقل أهمية يبحث الذيد 10 نقاط عن فوز صعب يمكن تحقيقه على مضيفه العربي (ست نقاط) إلى الانضمام للفرق الخمسة الأولى في حال خدمته بقية النتائج، ما يجعل منها مباراة قوية وصعبة على الفريقين.