محمد بن راشد يشهد السباق الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: جوني جبور - دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، السباق الثامن في موسم كرنفال كأس دبي العالمي للخيول، الذي أقيم على مضمار ميدان، وتخللته مواصلة خيول غودولفين التألق، حيث نجحت المهرة «ديفان إميج» في الفوز بلقب «الأوكس الإماراتي»، ضمن الشوط الرابع، وجاءت مكملة لفوز جواد غودولفين «سبوتيفي» في بطولة «دبي ملينيوم ستيكس» في الشوط الثالث.

وشهد السباق أيضاً، الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان» سعيد الطاير، وعدد من المسؤولين والمُلاك والمدربين وجمهور كبير من عشاق سباقات الخيل.

وتضمّن السباق ستة أشواط رعتها «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و105 آلاف دولار. وجاء تفوق «ديفان إميج» في الشوط الرابع بإجمالي جوائز بلغت ربع مليون دولار، بعد أن قادها الفارس وليام بيوك لقطع مسار الشوط بالمركز الأول في زمن بلغ دقيقتين وثانية الواحدة و76 جزءاً من الثانية، متفوقة بفارق رقبة قصيرة عن «سويفت روز» المملوكة أيضاً لـ«غودولفين»، وإنما بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وتولى قيادتها الفارس هارلي تونير، وحلت ثانية، بينما ذهب المركز الثالث للمهرة «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوبس.

وفي «دبي ملينيوم ستيكس» بالشوط الثالث، وبإجمالي جوائز بلغ 200 ألف دولار، عاودت خيول غودولفين والمدرب شارلي آبلبي التألق في السباق، بعد أن نجح الجواد «سبوتيفي»، بقيادة الفارس جيمس دويل، في التفوق على سبعة من منافسيه، وقطع مسار الشوط بالمركز الأول في دقيقتين وخمس ثوانٍ و55 جزءاً من الثانية، بفارق الكتف القصير عن «رايسينغ هيستوري» المملوك لـ«غودولفين» أيضاً، وإنما بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقاده الفارس كريستوفر سوميليون للمركز الثاني، واكتملت سيطرة الإسطبل الأزرق باحتلال الجواد «فيرست نيشين» بإشراف شارلي آبلبي المركز الثالث، وتولى قيادته الفارس وليام بيوك.

وفي بقية نتائج السباق، نجح الجواد «روديني» لعبدالله النابودة، وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي، في الفوز بالشوط الافتتاحي «جاغوار إف بيس»، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر ترابي لفئة التكافؤ، فيما توج الجواد «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس جيم كراولي بلقب الشوط الثاني «لاند روفر ديسكفري»، الذي جرى لمسافة 1200 متر عشبي، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ، وبلغت جوائزه 135 ألف دولار.

- سيطرة مطلقة لخيول «غودولفين» على معظم أشواط «كرنفال كأس دبي العالمي» أمس.