دبا و«الصقور» في حوار القاع والـ «6 نقاط»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يدخل فريقا دبا الفجيرة والإمارات اختباراً صعباً حين يتواجهان، اليوم الساعة الخامسة والنصف عصراً، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي على استاد الفجيرة. وتعتبر المباراة بمثابة «ست نقاط»، كون الفائز فيها يحصد ثلاث نقاط، ويحرم خصمه المباشر على البقاء من ثلاث أخرى، إذ يتذيل دبا الترتيب بأربع نقاط، مقابل 11 نقطة لفريق الإمارات في المركز قبل الأخير، الذي تعتبر وضعيته أفضل مقارنة بـ«النواخذة».

ولا تقتصر أهمية هذه المباراة على النواخذة والصقور، بل إن أندية أخرى تتطلع إلى الاستفادة من نتيجتها، مثل الفجيرة الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، وأندية أخرى على غرار الوصل والنصر، حيث تتشارك هذه الأندية في أن فوز دبا سيعزز من حظوظها في البقاء. ويراهن دبا على المباراة لتحقيق نقطة انطلاقة، واللعب على الفرصة الأخيرة عملياً لتحقيق البقاء على الرغم من صعوبة المهمة بسبب وضعيته في قاع الدوري.

بالمقابل يراهن فريق الإمارات على الفوز أو التعادل بأقل تقدير، لتقليص الفارق مع منافسيه على البقاء، خصوصاً أنه تنتظره مباريات صعبة في الطريق أمام الوصل والوحدة وبني ياس والظفرة في الفترة المقبلة.

عبدالله الكوري: التركيز مطلوب أمام «النواخذة»

قال لاعب فريق الإمارات، عبدالله الكوري، إن الأجواء العائلية في النادي، والثقة الكبيرة من المدرب، جلال قادري، والجهاز الإداري، منحتاه فرصة إظهار المردود القوي في المباريات الماضية، بعدما حصل على الفرصة المناسبة، موضحاً في المؤتمر الصحافي أهمية الحذر والتركيز في لقاء دبا، لأنه من الفرق الجيدة في الدوري بالعناصر الممتازة من اللاعبين المواطنين والأجانب.