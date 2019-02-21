المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها أمس، في دبي، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، شطب فريق 14 سنة بنادي فلج المعلا من المشاركة في المسابقات المحلية، لتغيبه عن أداء أكثر من مباراتين رسميتين في مسابقتي الدوري وكأس رئيس الدولة من دون أسباب.

وعاقبت اللجنة أيضاً إداري فريق 18 سنة بنادي العروبة، محمد النعيمي، بالغرامة 20 ألف درهم، والحرمان من مرافقة فريقه في ثلاث مباريات، وكذلك معاقبة خمسة من لاعبي الفريق بالإيقاف مباراتين رسميتين لكل منهم، وتغريم كل لاعب 5000 درهم بسبب مباراتهم أمام حتا، وقيامهم بسب الحكم.