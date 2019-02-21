أرقام بني ياس تقلق الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يراهن فريق بني ياس على أرضه وجمهوره، في مواجهة فريق الجزيرة، اليوم، الساعة 17:35، ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، حيث يأمل الفريق أن يحقق رقماً قياسياً جديداً، بتجنب الخسارة في المباراة التاسعة على التوالي، على ملعبه في استاد الشامخة الجديدة.

ولم يخسر بني ياس على ملعبه في أي مباراة هذا الموسم، في جميع البطولات المحلية التي خاضها، خصوصاً في الدوري، بعد مرور ثماني جولات حتى الآن، خاضها على استاد الشامخة، وكذلك لم يخسر في أي مباراة بكأس الخليج العربي، التي تأهل فيها للدور قبل النهائي، لمواجهة الوحدة 15 مارس المقبل.

وكل الأرقام تؤكد قوة بني ياس هذا الموسم، إذ خسر ثلاث مرات فقط، وفاز في ست، وتعادل في مثلها، وأفضل نتائجه تحققت على أرضه، حيث سبق له الفوز على الوحدة 4-2، وعلى شباب الأهلي 3-صفر، لكنه أيضاً حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، منها الفوز خارج أرضه في الجولة 15 على الوصل 2-1. وهذه القوة التي يتمتع بها بني ياس، الذي يحتل للمركز الخامس بـ24 نقطة، لاشك تقلق الجزيرة الراغب بشدة في الفوز، للحفاظ على مكان قريب من المقدمة.

في المقابل، عاد الجزيرة في الجولة الماضية بفوز مهم خارج أرضه على الفجيرة بخماسية نظيفة. ويحتل المركز الثالث بـ31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الشارقة المتصدر، ونقطة عن العين الوصيف.

ويفتقد السماوي، في مباراة اليوم، المدافع البرازيلي روبسون دي باولا، بداعي الإصابة، بجانب قلب الدفاع عبدالسلام محمد، الذي لايزال يخضع لفترة تأهيل بعد الإصابة التي لحقت به.

ولا بديل أمام الجزيرة عن الفوز حتى لا يتسع الفارق مع الشارقة، حيث يأمل الفريق أن يقلص الفارق بينهما، في حال تعثر متصدر الدوري أمام شباب الأهلي في لقائهما غداً.

كما يأمل الجزيرة أن يكون الفريق الأول الذي يفوز على بني ياس هذا الموسم في معقل السماوي، الذي أصبح عصياً على كل فرق الدوري. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل 2-2.

الغيابات

بني ياس: روبسون دي باولا، وعبدالسلام محمد.

الجزيرة: محمد جمال، وأحمد ربيع.

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