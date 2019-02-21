الوصل يطلب أسرار الوحدة من ريجيكامب

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى فريق الوصل إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، حينما يلتقي اليوم الوحدة الساعة 8:15، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، إذ يراهن على مدربه الروماني لورينت ريجيكامب، لكشف أسرار فريقه السابق «العنابي»، كما سيعتمد، أيضاً، على عقدة مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، في كل المباريات التي لعبها أمام ريجيكامب من قبل. يذكر أن ريجيكامب انتقل لتدريب الوصل يناير الماضي، بعد أن تمت إقالته بداية الموسم الجاري من تدريب العنابي، الذي أمضى معه موسماً ونصف الموسم.

ويتمنى الوصلاوية أن يواصل ريجيكامب تفوقه على تين كات، إذ فاز الوحدة تحت قيادة المدرب الروماني على الجزيرة بقيادة الهولندي خمس مرات، مقابل فوز واحد لـ«فخر أبوظبي»، والتعادل في مباراة واحدة.

ويخوض «الإمبراطور» المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، خصوصاً أن الفريق تعثر في الجولة الماضية أمام بني ياس بهدفين مقابل هدف في زعبيل، ليتوقف رصيد الوصل عند 14 نقطة في المركز الـ11، بينما تعادل الفريق السبت الماضي مع الأهلي السعودي بهدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، لتتوقف انتصارات «الفهود» مع ريجيكامب، الذي بدأ مشواره مع الفريق بالفوز على دبا في الدوري، والفجيرة في كأس رئيس الدولة.

ولا تقتصر رغبات الوصل في تصحيح مساره بالدوري والعودة إلى الانتصارات، لكن يسعى «الأصفر» إلى رد الدين للوحدة الذي حقق الفوز عليه مرتين في الموسم الحالي، بثلاثة أهداف دون رد في كأس الخليج العربي، وبأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدوري.

في المقابل.. يعيش الوحدة فترة ممتازة تحت قيادة تين كات، وبدأ الدور الثاني بتحقيق الفوز على كلباء بأربعة أهداف مقابل هدفين، وعلى دبا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورغم الخسارة أمام العين بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الدور الأول، فإنه كانت هناك حالة من الرضا عن أداء «أصحاب السعادة»، واقتناع من الجمهور الوحداوي بأن أداء الفريق تحسن بشكل كبير مع المدرب الهولندي.

ويأمل الوحدة أن ينهي عقدته مع ملعب زعبيل، إذ لم يحقق فيه الفوز على الوصل منذ 6 مايو 2012، عندما فاز بهدفين دون رد للبرازيلي هنريكي وسعيد الكثيري، بينما فاز الوصل بعدها في خمس مباريات مقابل تعادل واحد.

الغيابات

الوصل: هزاع سالم.

الوحدة: محمد برغش، وسلطان الغافري.

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