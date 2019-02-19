شوتا: النصر تغيّر كثيراً عن الماضي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شدّد مدرب فريق باختاكور الأوزبكي، الجورجي شوتا ارفيلازده، على صعوبة المباراة، موضحاً أنه يخوض المواجهة وسط ضغط كبير للفريق في الدوري المحلي، لكنه سيسعى للفوز والصعود إلى الدور الثاني.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي: «تابعت فريق النصر مباراتين أو أكثر، وأعتقد أن الفريق حدثت فيه تغييرات كثيرة عن الموسم الماضي، ومن الصعب المقارنة بين الفريق حالياً والفريق في الماضي، واعتقد أن النصر تغير كثيراً ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين ويمتلك ملعباً رائعاً، وقابلنا بشكل جيد»، وعن لاعبه النصر، الإسباني نيغريدو، قال: «اعتقد أنه لاعب جيد ويجب علينا أن نبقيه بعيداً عن المرمى، وسنبحث عن استخدام خبرتنا في كرة القدم من أجل تحقيق الفوز في المباراة اليوم».

وأشار إلى أن الهدف من خوض مباراة اليوم هو تحقيق الفوز والصعود إلى دوري المجموعات، وبعد ذلك ستكون هناك حسابات أخرى للعمل في دوري المجموعات.

من جانبه، قال لاعب باختاكور الأوزبكي ايغور كريمتس: «نعرف الكرة الإماراتية جيداً، وسبق ولعبت أمام اللاعبين الإماراتيين، سواء كان ذلك في المنتخبات أو الأندية، وفريق النصر من الفرق الكبيرة ويملك جمهوراً، وسنسعى إلى تحقيق الفوز والصعود، والمباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وانما سيكون هناك فائز واحد فقط، واللاعبون يعلمون جيداً الهدف من خوض المباراة».