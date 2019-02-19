نادي ليوا ينظّم السباق الثالث للخيول العربية اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل نادي ليوا الرياضي نشاطاته المختلفة لموسم 2018- 2019، إذ ينطلق اليوم السباق الثالث للخيول العربية الأصيلة، في ميدان مدينة زايد. وتبدأ عصر اليوم منافسات الأشواط المخصصة للخيل العربي الأصيل، حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 1700 متر، ويخصص للخيول ذات المراكز المتقدمة في السباقات الماضية وأصحاب المراكز الأولى، وأيضاً الخيول كبيرة العمر، ثم الشوط الثاني 1400 متر، ويخصص للخيول الجديدة التي لم يسبق لها المشاركة أو التي أحرزت مراكز متأخرة في السباقات الماضية، ومن المقرر أن تتم إضافة شوط ثالث في حال كان العدد كبيراً للمشاركين والملاك في المنافسة.

ويعطي نادي ليوا الرياضي أهمية كبيرة لسباقات الخيل بأن تكون ضمن أجندة الموسم.