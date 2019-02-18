النصر يحصل على موافقة لإشراك محمود خميس في «الآسيوية»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حصل فريق النصر على موافقة رسمية من اتحاد كرة القدم والاتحاد الآسيوي، لمشاركة اللاعب محمود خميس في مباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام باختاكور الأوزبكي غداً، خصوصاً أن عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب حالياً هي إيقاف داخلي في البطولات المحلية ولا ترتبط بالبطولات الآسيوية.

وسيعود خميس الذي كان قد تعرض لعقوبة انضباطية أثناء مشاركة المنتخب في كأس آسيا، لتمثيل النصر في المباريات الآسيوية.

وقال مدير فريق النصر هاشم عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «حصل النادي على موافقة رسمية من اتحاد الكرة من أجل مشاركة محمود خميس، إضافة إلى موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي الذي لم يكن يعلم في الأساس بإيقاف اللاعب، ولكن حصل النادي على خطاب أيضاً من أجل مشاركة اللاعب في المباراة حتى لا تحدث أي مشكلة غير متوقعة بعد ذلك، خصوصاً أن اللاعب ينتظم في التدريب مع الفريق ويبقى أمر مشاركته في يد المدرب الإسباني بينات خوسيه».

وأضاف: «استعد الفريق للمباراة بشكل طبيعي ومن دون أي ضغوط بعيداً عن نتيجة المباريات الأخيرة في الدوري أو الكأس، وهناك إشادة من الجميع بمستوى الفريق وأدائه المتطور، ولكن يبقى التوفيق في المباريات، والتركيز بالدقائق الأخيرة، ولا يوجد غيابات مؤثرة باستثناء المصابين خليفة مبارك ومحمد عايض، وهناك رغبة من كل اللاعبين من أجل الوجود في تشكيلة المباراة».

وعن فريق باختاكور، أكد هاشم عبيد أن «الجهاز الفني شاهد مباراته الأخيرة أمام القوة الجوية العراقية التي انتهت بفوزه 2-1، ويعتمد الفريق في لعبه بشكل كبير على الجناحين، والكرات العرضية معتمداً على الأطوال الموجودة في الخط الهجومي للفريق»، مشيراً إلى أن «المدرب قرأ الفريق الخصم بشكل جيد وينتظر الفريق التوفيق فقط في المباراة ودعم الجمهور».