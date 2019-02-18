السماوي مكتمل الصفوف أمام الجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل فريق الكرة بنادي بني ياس تدريباته اليومية، استعداداً لمواجهة فريق الجزيرة يوم الخميس المقبل على استاد الشامخة الجديدة في الجولة الـ16 لمنافسات دوري الخليج العربي.

وقال مدير الفريق مرزوق المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: إن «الفريق يواصل تدريباته يومياً على فترة واحدة بعد أن حصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، بعد مباراته الأخيرة أمام الوصل في الجولة الـ15 للمسابقة والتي انتهت بفوز السماوي بهدفين مقابل هدف واحد، وتستمر التدريبات يومياً حتى موعد المباراة».

وأشار المنصوري إلى أن «السماوي سيخوض مباراة الجزيرة مكتمل الصفوف دون غيابات بعد خلو قائمة الفريق من الإيقافات أو الإصابات، سعياً إلى تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات للدخول في المربع الذهبي لمسابقة الدوري، بعد أن استطاع احتلال المركز الخامس برصيد 24 نقطة».