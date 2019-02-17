المرزوقي بطل الاستعراض في منافسات «الفلاي بورد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للفلاي بورد، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وحقق المركز الأول ولقب الاستعراض المتسابق الإماراتي، مانع حبيب المرزوقي، وحلّ ثانياً الإماراتي سعود الحمادي، وثالثاً الإماراتي علي بن ثالث الحميري.

ورسم كل المتسابقين المشاركين في الحدث لوحة جميلة من الاستعراض بألواح الفلاي بورد على كاسر الأمواجـ لكي يقدموا للجمهور الحاضر متعة وإثارة قوية بالحركات التي يقومون بأدائها، وشهدت هذه الجولة حضور المتسابق المغربي، ياسين الفضل، كي تكون أول نسخة تشهد مشاركة دولية في المنافسة التي أصبحت بطولة ثابتة عبر أجندة النادي البحري في الموسم.