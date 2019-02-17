القادري: مستوى «الصقور» يتحسن لكن دون نتائج

المصدر: محمد أبوإسماعيل ـ رأس الخيمة

قال مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال القادري، إن فريقه فعل كل شيء طوال مباراة اتحاد كلباء، أول من أمس، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل 1-1، بعد أن كان «الصقور» متقدماً في النتيجة، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المخيبة، ويستمر في قاع الدوري بالمركز قبل الأخير بـ11 نقطة.

وأوضح المدرب، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أن «مستوى الفريق يتحسن لكن من دون نتائج، لكنني أيضاً لا أريد وضع اللاعبين تحت الضغط». منوهاً إلى أن الصقور سيطر على مجريات المباراة، وسجل نسبة استحواذ أعلى، وقدم مباراة وصفها بالممتازة من ناحية الأداء».

وأشار المدرب إلى أن مشكلة الفريق كانت عدم استغلاله الفرص العديدة التي أتيحت له، خصوصاً في الشوط الأول، معتبراً ذلك مؤشراً سلبياً إلى أداء الصقور، ومعللاً ذلك بغياب محترفه البرازيلي كايو ونجمه وليد عنبر. وأرجع تعادل كلباء من خلال ركلة جزاء، إلى فقدان لاعبيه التركيز في الوقت الحاسم من المباراة، وقال المدرب إنه يعمل مع كل المعنيين بالفريق، لإخراج اللاعبين من دائرة الضغوط نتيجة النتائج غير المستقرة للفريق، وبسبب الوضعية غير الجيدة لهم في المركز قبل الأخير للدوري.

يذكر أن فريق الإمارات مطالب بتصحيح الوضع في الفترة المقبلة التي ستكون الأصعب، حيث يعتبر حالياً مع فريق دبا الفجيرة أبرز المرشحين للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، كونهما يتذيلان المركزين الأخيرين في الدوري.

فيفياني: وصولنا للنقطة 19 أمر جيد

قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، إن فريقه قاتل لتحقيق التعادل وتجنب الهزيمة أمام الصقور، كاشفاً النقاب عن أنه وفريقه انتظرا المباراة بفارغ الصبر من أجل تعزيز فرص بقاء كلباء مع المحترفين، وأوضح: «وصولنا للنقطة 19 أمر جيد، إذ حافظنا على الفارق المريح مع فريق الإمارات»، وأكد في المؤتمر الصحافي: «من الصعب اللعب أمام منافس متطور بشكل واضح، ويجب مواصلة المشوار في المباريات المقبلة بالقوة نفسها».