أحمد سعيد: جميع لاعبي الجزيرة قادرون على تسجيل الأهداف

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مشرف فريق الجزيرة أحمد سعيد، أن المباراة التي فاز بها فريقه على الفجيرة بخماسية نظيفة أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي، عكست أن الجزيرة فريق يؤدي مبارياته بأسلوب الفريق الواحد، وليس فريق النجم الواحد. وقال إن «جميع لاعبي الجزيرة قادرون على تسجيل الأهداف»، مؤكداً أنه رغم أن الفريق افتفقد هدافه علي مبخوت، وثلاثة لاعبين مهمين آخرين، إلا أنه أثبت في المباراة أنه «بمن حضر». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: تسجيل الأهداف من قبل أكثر من لاعب ومن مختلف مراكز اللعب يحسب للفريق، ونتمنى أن يستمر على هذا الأسلوب خلال المباريات المقبلة. من جهته وخلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة عبر مدرب الجزيرة الهولندي داميان عن رضاه للنتيجة والأداء، مؤكداً أن سيطرة لاعبيه على وسط الملعب مهدت للفوز، وأنه يعمل في الوقت الحاضر على تطوير الأداء.

وقال إن فريقه فاز على خصم يبحث عن البقاء، وأنه سعيد لأن النتيجة والأداء تحققا وسط غيابات عديدة في الفريق، ومشيراً إلى انه يأمل أن يكون أكثر جاهزية في المباراة القادمة أمام بني ياس.

مسفر يرجع خسارة الفجيرة إلى «الأخطاء واللياقة والأجانب»

أرجع مدرب فريق الفجيرة عبدالله مسفر، الخسارة من الجزيرة في أول مباراة له مع الفريق، إلى اللياقة والأجانب وأخطاء الدفاع. وقال في المؤتمر الصحافي: ضعف المردود الفني للمحترفين الأجانب أثر في عطاء الفريق، في وقت المفترض أنهم العمود الفقري لأي فريق في البطولة.

وأضاف: التراجع الكبير في معدل اللياقة البدنية للاعبين أمر مستغرب، لأن اللاعبين يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم البدنية في هذا الوقت من الموسم. وأضاف أن كثرة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبت من قبل لاعبيه تسببت في الخسارة، وأنه اضطر بسبب ذلك ونتيجة الغيابات أيضاً، إلى إشراك لاعبين في غير مراكزهم الأساسية.