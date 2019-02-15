خورفكان في مهمة الانفراد بصدارة «الهواة» أمام مصفوت

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يسعى متصدر دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، فريق خورفكان، إلى الانفراد بالصدارة، خلال ملاقاة ضيفه مصفوت على استاد صقر بن محمد القاسمي، الساعة 5:20 مساء. ويلعب في التوقيت نفسه الذيد مع التعاون، بينما يواجه الحمرية العروبة في الساعة الثامنة مساء.

ويحتل خورفكان الصدارة بالاشتراك مع العروبة بـ16 نقطة، ولن تكون مواجهة مصفوت سهلة عليه، بسبب موقف الضيف في الترتيب، الذي يحتم عليه السعي لتحقيق الفوز، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويرغب خورفكان، بقيادة المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، في مواصلة مسيرة حصاد النقاط قبل جولة من ختام مرحلة الذهاب، بينما يجد مصفوت نفسه في موقف صعب لابد من كسب ولو نقطة التعادل.

في المقابل، لا تقلّ قمة العروبة والحمرية أهمية، خصوصاً أن الأخير يحتل المركز الرابع بـ14 نقطة، والفوز سيعيده إلى المنافسة بقوة في قمة الترتيب، خصوصاً بعد التعادل المفاجئ مع مسافي في الجولة الماضية، بينما يدرك العروبة أن البقاء في الصدارة يتطلب تحقيق الفوز.

وقال مدرب الحمرية، سليمان البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «نحضر لكل مباراة على أنها مهمة وصعبة، ونظرتنا إلى فريق العروبة كأحد الفرق المنافسة، وباعتقادي أن جميع فرق البطولة تنافس على الصعود، وكلها بمستوى فني متقارب»، وتابع: «لا توجد لدينا إصابات باستثناء سعيد عادل».

عبدالوهاب حذر لاعبيه من خطورة مصفوت

قال مدرب خورفكان، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، لـ«الإمارات اليوم» إنه حذر لاعبيه من خطورة مصفوت، قائلاً إنه لن يكون سهلاً، وأوضح: «فريق مصفوت يدافع بشكل جيد ويعتمد على الهجمات المرتدة، ولذلك استعددنا بالشكل المطلوب، ونبهنا اللاعبين لذلك، كما ووجهنا الفريق بضرورة اللعب بتركيز عالٍ طوال دقائق المباراة، ونحن لا ننظر إلى جدول الترتيب بل إلى أهمية المباراة، والاستمرار في تبوؤ مراكز الصدارة».