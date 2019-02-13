الجزيرة يفقد أخطر لاعب أمام الفجيرة

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم

يفقد فريق الجزيرة في مباراته غد الخميس أمام الفجيرة ضمن دوري الخليج العربي، أربعة لاعبين من تشكيلته الأساسية من بينهم المهاجم علي مبخوت.

وسيغيب عن المباراة نتيجة الإيقاف ثلاثة لاعبين، هم: سيباستيان سياني لاعب خط الوسط والمدافع سالم العيدي وقلب الهجوم علي مبخوت في حين لا يزال لاعب خط الوسط محمد جمال مصابا.

وقال مدرب الجزيرة الهولندي داميان هيرتوغ في المؤتمر الصحفي قبيل المباراة: "من المؤسف أن بعض لاعبي الفريق موقوفون عن اللعب أو مستبعدون بسبب الإصابة ولن يتمكنوا من اللعب في مباراتنا مع الفجيرة الخميس، وعلى رأسهم هداف الفريق علي مبخوت".

وأضاف: "يجب علينا أن نتعامل بإيجابية وأن نحافظ على معنويات الفريق مرتفعة، لدينا فريق متكامل ويمكنه مواجهة الفرق الأخرى رغم غياب بعض اللاعبين من التشكيلة الأساسية. قمنا خلال الأسبوع بتطبيق إستراتيجية محكمة ليتمكن الفريق من اللعب بشكل طبيعي رغم النقص في اللاعبين الأساسيين، ونتطلع إلى كسب جميع النقاط الثلاث ضد الفجيرة".

وأضاف: "كان أداء الفريق رائعاً بشكل عام خلال التدريبات وأعجبي اندفاعهم وتعاونهم وتطبيقهم للخطة التي وضعناها، كما أظهر جميع اللاعبين خلال التدريبات أخلاق رياضية عالية والتزام كبير بتحقيق نتائج أفضل. أضف إلى ذلك استعدادهم الدائم لتحسين مستوى أداء اللعب يومياً إلى جانب الروح الرياضية التي يتمتع بها كافة أعضاء الفريق وهو ما يزيد إعجابي بهم جميعاً".

وأعرب هيرتوغ عن قلقه من التهديد الذي يمكن أن يشكله خصمه على الرغم من الفرق الكبير بـينهم بالنقاط في المجموع العام للدوري والبالغ 15 نقطة.

وقال الهولندي "لا توجد مباريات سهلة في هذا الدوري، نحن لا ننظر لفارق النقاط بيننا وبين الفرق التي نتقدم عليها في المجموع العام كي لا نستهين أبداً بقوة خصومنا. لقد تغير مدرب الفجيرة، وهذا سيزيد من ثقة اللاعبين وعلينا أن نكون مستعدين لمثل هذا النوع من المواجهات".

وإذا فاز الجزيرة في التحدي سيعود بقوة للتنافس على اللقب هذا الموسم، ولكن هيرتوغ أكد مجدداً على أهمية عدم ممارسة أي ضغط على الفريق للفوز بلقب دوري آخر هذا الموسم.

ومن جانبه أكد لاعب الوسط الهولندي ناصر بارازيت أن الفريق مستعد للتحرك والعودة بقوة بعد هزيمته الأخيرة مضيفاً: "إنها مباراة مهمة ولدينا ثلاث نقاط لنقاتل من أجلها، ولابد أن نخرج إلى ساحة الملعب ونحقق الفوز، وأنا واثق من قدرتنا على فعل ذلك."

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