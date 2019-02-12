دبا الفجيرة يرد على بيان اتحاد الكرة بخصوص اللاعب ياسر الجنيبي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أصدر نادي دبا الفجيرة بيانا رد فيه على البيان التوضيحي الذي اصدره اتحاد كرة القدم بشأن عدم السماح للاعب الفريق ياسر عبد الله الجنيبي بالمشاركة في المباراة التي جمعته مع نادي الظفرة ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة ابدى من خلاله استغرابه للمعلومات التي وردت في البيان ووصفها بالمغلوطة (حسب تعبيره)، مؤكدا عدم قانونية وأحقية موظفي الاتحاد منع اللاعب من المشاركة لعدم وجود السند الصحيح في القانون، وذكر بيان دبا الفجيرة بانه يملك الادلة التي سوف يقدمها إلى لجنة الانضباط، مشيرا الى ان البيان التوضيحي للاتحاد أكد صحة موقف النادي بالفقرة الأولي منه والتي حصرت مسئوليات إعتماد مشاركة اللاعبين في المباريات على حكم ومراقب المباراة، ذاكرا ان المسؤول عن عدم اشراك اللاعب "موظف" ادعى انه "ممثلا عن الاتحاد"، مشيرا الى انه لا يمكن منع أي لاعب من المشاركة في المباراة إلا اذا لم يكن مسجلا او تسجيله باطل، او موقوف، او لعدم بلوغه سن المشاركة، خصوصا ان قائمة بداية المباراة تم إعتمادها والتوقيع عليها "بعد فحصها وفحص كافة الثبوتيات" من قبل مراقب المباراة ، بعد أن تم إعتمادها والتحقق منها إليكترونيا، على النظام المعتمد من قبل الاتحاد، وأن المادة 12 من لائحة المسابقة نصت على أن مسؤولية فحص القائمة وإعدادها يكون من صلاحيات مراقب المباراة بالتعاون مع الحكم الرابع أثناء فحص ملابس اللاعبين قبل بداية المباراة بموعد أقصاه 90 دقيقة، وأكدت على أن تسجيل قائمة بداية المباراة "إجباري" على النظام الإليكتروني للاتحاد، وذكر البيان ان ما اورده بيان اتحاد كرة القدم.

لم يورد أي سند قانوني بشأن ما أورده في الفقرة الثانية والخاص بالحديث عن عدم إمكانية فحص البطاقات إليكترونيا وإنما اكتفى بالإشارة إلى أنه لم يرد في لوائح الاتحاد ما يفيد إمكانية فحص بطاقات اللاعبين إليكترونيا مبديا استغرابه قيام موظف الاتحاد بمنع لاعب هام ومؤثر من الإشتراك في المباراة، وان اللاعب "لا يوجد ما يمنعه قانونا" من المشاركة.

وطالب نادي دبا الفجيرة اتحاد الكرة بتقديم نص واضح يمنع ذلك، مع الأخذ بالاعتبار ظروف وملابسات وقائع الأحداث.

وختم النادي بيانه بان الإختلاف في وجهات النظر لا يحكمها سوى ما ورد باللوائح التي تم اعتمادها بموجب قرارت الجمعية العمومية، ويؤكد على أنه يثق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمنح نادي دبا حقه المطالب به قانوناً ومعاقبة المخطئين.

وعلى الجانب الآخر استنكر نادي دبا الفجيرة ما اورده الاتحاد بخصوص نسيان إداري الفريق بطاقات أحد اللاعبين في مباراة دبا الفجيرة مع الوحدة واصفا المعلومات بكونها مكذوبة وعارية عن الصحة مطالبا بتصحيحها، ومستغربا من موقف الاتحاد ووصفه بالغير موفق، مطالبا بتصحيح الأمور، ومؤكدا انه يحتفظ بحقه باتخاذ ما يلزم قانونا حيال ذلك، وان النادي يمتلك كافة الإثباتات التي تثبت عكس ذلك.