فوز ثمين للعروبة وتعادل حتا مع خورفكان في دوري الدرجة الاولى

المصدر: محمد فاضل - عجمان

تعادل فريقا حتا وخورفكان بهدف لمثله، في قمة منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى، بينما فاز العروبة على العربي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، وحقق الذيد فوزا مهما وصعبا على مصفوت بهدف مقابل لاشيء، بينما فاز دبا الحصن على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، بالمقابل خطف مسافي نقطة ثمينة من الحمرية عندما فرض عليه التعادل بهدف لمثله، وذلك في المباريات التي اقيمت مساء امس على ملاعب الهواة.

وبموجب هذه النتائج اصبح العروبة بالمركز الاول برصيد (16) نقطة، وهو ذات رصيد خورفكان بالمركز الثاني، يليه حتا (14) نقطة، وهو ذات رصيد الحمرية، يليهم كل من مسافي (11)، ودبا الحصن (9)، والذيد (7)، والعربي (6)، بينما راوح التعاون عند (4) نقاط، ومصفوت في المركز الاخير بنقطة واحدة.

سجل لصالح حتا ماهر جاسم في الدقيقة (18)، بينما سجل لصالح خورفكان البرازيلي رودريغو سيلفا في الدقيقة (56)، وسجل لصالح العربي السيد محمد القاروني في الدقيقة (23)، بينما سجل لصالح العروبة سالم راشد الشهياري في الدقيقة (34)، واحمد المطوع في الدقيقة (45+3)، ومانع عبد الله في الدقيقة (90+3)، وسجل لصالح الحمرية لاعب مسافي سعيد الشهياري بمرماه في الدقيقة (58)، بينما سجل لصالح مسافي لاعبه الغيني سيمون بيري فيندينو في الدقيقة (85)، و سجل هدفي دبا الحصن كل من البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة (15)، ولاعب التعاون راشد السعدي هدف بمرماه في الدقيقة (51)، بينما سجل لصالح الذيد لاعبه خليفة القايدي في الدقيقة (78).