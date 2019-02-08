دبا يأمل مواصلة مفاجآت الكأس على حساب الظفرة

المصدر: محمد فاضل - دبي

يأمل فريق دبا أن ينفض عنه غبار النتائج السلبية حين يلتقي الظفرة، اليوم، على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي الساعة 5.20 مساء، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة، في صراع بين فريقين متقاربين في المستوى لبلوغ المربع الذهبي.

وكان دبا فاز على حامل لقب نسخة 2017 نادي الوحدة 6-صفر، في مباراة دور الـ16 في أكبر وأبرز مفاجآت البطولة حتى الآن، ويأمل مواصلة الطريق نفسه على حساب الظفرة. بالمقابل، كان طريق الظفرة أسهل في الوصول إلى هذا الدور، بعد أن واجه دبا الحصن المتأهل من أندية الدرجة الأولى، وفاز عليه 2-1، وتبدو حظوظ الفريقين في مباراة اليوم متكافئة، قياساً بآخر مباراة خاضها الفريقان في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، حيث خسر الظفرة أمام المتصدر 2-1، وبالنتيجة ذاتها خسر دبا الفجيرة أمام الوصل.

وفي حين سبق للظفرة أن بلغ نصف النهائي مرتين، بينما يريد دبا أن يحقق التاريخ في المسابقة اليوم، وحجز بطاقة المربع الذهبي للمرة الأولى. وسيكون بإمكان «النواخذة» الاستفادة من المهاجم البرازيلي دياغو، الذي تم قيده في فترة الانتقالات الشتوية، ما يعني أن دبا الفجيرة سيخوض المباراة بكامل نجومه، بينما سيغيب من الظفرة محترفه المغربي أمين عطوشي.

وكان مدرب الظفرة، الصربي رازوفتش، أكد في المؤتمر الصحافي أنه: «بالنسبة لنا لدينا الرغبة بالمواصلة إلى أبعد ما يمكن في البطولة، وسلاحنا سيكون التركيز وتقسيم الجهد الفني بشكل منتظم، بسبب احتمال ذهاب المباراة إلى ضربات الجزاء الترجيحية»، منوهاً إلى أن الفريق لم يعد إلى ملعبه بعد مباراة الشارقة، ويأمل أن يكون بعيداً عن الضغوط النفسية.

بالمقابل، يتوقع مدرب دبا، السوري محمد قويض، أن تكون المباراة هجومية وقوية وصعبة على الفريقين، مؤكداً في المؤتمر الصحافي أن الظفرة يلعب بشكل هجومي مع الفرق التي تتقارب معه في المستويات الفنية، ويرى أن ما قدمه الظفرة أمام الشارقة في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي ليس معياراً فنياً لتفوقه، وأن المستوى سيكون متقارباً. يذكر أن الفريقين لم يلتقيا في هذه البطولة سابقاً، بينما فاز دبا الفجيرة على الظفرة 3-1، ضمن منافسات الموسم الحالي لدوري الخليج العربي.

للاطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

دبا فاز على الظفرة في ذهاب دوري الخليج العربي

هذا الموسم 3-1، ولم يسبق لـ«النواخذة»

أن تأهلوا من قبل إلى نصف نهائي الكأس.