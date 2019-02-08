نادي النصر يتسلّم استاد حميد الطاير الجديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسلّم نادي النصر، صباح أمس، استاد حميد الطاير، عقب الانتهاء من تأسيس المبنى الإداري الجديد الذي تم الإشراف عليه من قبل بلدية دبي، حيث سيكون الاستاد الجديد خاصاً بأكاديمية النادي، كما سيبحث النصر مخاطبة لجنة دوري المحترفين، من أجل استضافة مباريات رديف النصر، بدلاً من استاد آل مكتوم.

وحضر تسليم الملعب الجديد المدير التنفيذي لنادي النصر محمد الغيثي، ومدير إدارة المشاريع في بلدية دبي عمر البشر، وعدد من موظفي النادي والبلدية، وقال الغيثي، لـ«الإمارات اليوم»: يتكوّن الاستاد الجديد من ست غرف تغيير ملابس، عيادة طبية، غرف المدربين، إضافة إلى مدرجات تتسع إلى 1450 مشجعاً، كما يوجد في الطابق العلوي صالة جيم، ومكاتب الإداريين وصالة vvip.

وتابع الغيثي: بلدية دبي كانت الجهة الاستشارية التي قامت بتنفيذ الملعب، الذي استضاف بالفعل أول مباراة للرديف أمام عجمان، والتي انتهت بفوز العميد بهدف دون مقابل، وسيتم بحث استمرار استضافة مباريات الرديف عليه، عقب أخذ الموافقات اللازمة، كما أن الملعب مجهز لاستضافة مباريات الدوري، ولكن ينقصه فقط سعة الجمهور، حيث يشترط أن يكون 5000 مشجع.