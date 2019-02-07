المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بن غليطة

تساءل مراقبون عن عدم ظهور رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، في لقاء تلفزيوني مع قناة أبوظبي الرياضية، أول من أمس، رغم أنه تم الإعلان عن اللقاء في أعقاب الإخفاق الآسيوي للمنتخب، والذي تسبب في حالة غضب بالوسط الرياضي.

اجتماع

ينتظر أن يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه الدوري المرتقب، قضايا مهمة عدة، في مقدمتها إخفاق المنتخب في كأس آسيا، ومطالبة أوساط رياضية لاتحاد الكرة بالاستقالة، فضلاً عن بحث تشكيل لجنة جديدة للحكام.

مشاركة

شارك البرازيلي داسيلفا، والغاني جورج دوبنغ، للمرة الأولى مع الوصل، في مباراة «الإمبراطور» أمام دبا في دوري الرديف، بعد يوم واحد من قيدهما ضمن فئة المقيمين، إذ يجهزهما الجهاز الفني للمشاركة مع الفريق الأول.