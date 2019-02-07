اللجنة الفنية بنادي العين تجتمع لمناقشة بديل المدرب زوران

المصدر: معاذ كمبال - العين

علمت «الإمارات اليوم» أن اللجنة الفنية في نادي العين ستعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة المدرب البديل، الذي سيخلف الكرواتي زوران ماميتش في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن تلقت اللجنة عدداً من السير الذاتية خلال الأيام الماضية، من خلال وكلاء مدربين يمثلون مدارس كروية مختلفة، أبرزها من القارة الأوروبية.

وقررت اللجنة الفنية استمرار المدرب الكرواتي «المؤقت» زيلجيكو سوبيتش للإشراف على الفريق في مباراة الكلاسيكو الأحد المقبل أمام فريق الوحدة، وهو اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي. ويأتي ذلك بسبب ضيق الوقت، بجانب منح اللجنة فرصة اختيار المدرب الأنسب، خصوصاً في ظل محدودية الأسماء المطروحة.

من جانبه، نفى رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، صحة الأخبار التي تتحدث عن تعاقدهم مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس، لكنه أكد في الوقت نفسه أنهم حالياً في مفاوضات مع بعض الأسماء من أجل خلافة المدرب الكرواتي زوران، الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي بعد عامين ناجحين مع فريق العين. وقال الهاجري في تغريدة عبر حسابه أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاسم الذي تم تداوله في الإعلام بشعار الخبر الحصري من البعض أمر مستغرب وعارٍ من الصحة، ورداً على أكثر الأسئلة الواردة أؤكد أن العين لم يفاوض أي مدرب بلجيكي، وهناك مدربان اثنان من مدرستين مختلفتين نثق في قدراتهما على المساهمة في تحقيق طموحات الزعيم المحلية والآسيوية». وتابع: «المواقف الطارئة ليست اختياراً، لذلك التسرع في إظهار ردود الأفعال بعيداً عن منطق التحليل السليم والقراءة الصحيحة في نطاق العمل على وضع الحلول دائماً ما يحسب عليك وليس لك، رغم سعيك إلى الخير، ومنطق النجاح يفرض عليك السيطرة على عواطفك ومشاعرك وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار».

وزاد: «بضعة أيام تفصلنا عن مباراة الفريق المؤجلة بمسابقة الدوري أمام الوحدة، ولا وقت للتفكير في أي أمر سوى دعم طموحات الفريق في تحقيق النتيجة القوية للبقاء في سباق المنافسة في الصدارة، وتأكيد ثقتنا في نجوم الزعيم لتحقيق نتيجة قوية والفوز بالمباراة».

سوبيتش: نتطلع للفوز على الوحدة وتقليص الفارق مع الشارقة

قال مدرب العين الكرواتي سوبيتش، إن تحضيراتهم لمواجهة فريق الوحدة ستمضي بصورة اعتيادية. وأكد في تصريحات صحافية بعد التعادل 0-0 مع فريق الإمارات، أول من أمس، ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي: «نتطلع للفوز على الوحدة، وهو الهدف الأول لنا كي نقلص الفارق مع الشارقة المتصدر، ومن أجل استعادة الثقة لدى لاعبي الفريق».

وأرجع مدرب فريق العين السبب وراء عدم تسجيلهم للأهداف لغياب المهاجم الدولي السويدي ماركوس بيرغ بسبب الإيقاف، وقال سوبيتش: «الحقيقة أن ماركوس بيرغ لو كان موجوداً ضمن قائمة الفريق وحتى وهو ليس في درجة الجاهزية المطلوبة لتمكن من إحراز أكثر من هدف، قياساً بالفرص التي سنحت للفريق على مدار شوطي المباراة».

جلال قادري: عرفنا كيف نحد من قوة العين

أكد مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، أن التعادل الذي انتهت عليه مباراة العين سيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة رغم أنه لم يحدث فرقاً في ترتيبهم. وقال في المؤتمر الصحافي: «عرفنا كيف نحد من قوة العين، ومن الجيد أن تبدأ الدور الثاني بتعادل خارج الأرض وفي مواجهة فريق بحجم العين».

وتابع: «كنا نعرف من البداية أنها لن تكون مباراة سهلة لأننا نلعب في مواجهة وصيف العالم، ومن الصعب مجاراته على ملعبه، وفي ظل القدرات الهائلة للاعبيه، فإن فريقي لعب بطريقة تكتيكية، خصوصاً في أطراف الملعب. بالتأكيد العين كان الأقرب للفوز لكننا حصلنا على فرصتين كانتا كفيلتين بتغيير نتيجة المباراة».

• غانم الهاجري نفى صحة الأنباء التي تتحدث عن اتفاق العين مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس.