المنتخب الوطني لكرة السلة يحجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي دولية دبي

المصدر: جوني جبور-دبي

حجز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، بطاقة العبور إلى الدور الربع النهائي في بطولة دبي الدولية المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، عقب فوز الأبيض على فريق الجامعة الأمريكية في دبي بنتيجة "64-52" في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى في ختام دوري مجموعات البطولة.

وبفوزه هذا حصد المنتخب انتصاره الأول في البطولة لينجح في خطف المركز الرابع في مجموعته المؤهل للدور الربع نهائي، ليرافق كل من مايتي الفلبيني والوحدة السوري والهومنتمن اللبناني التي ضمنت سابقاً تأهلها عن فرق المجموعة إلى الدور ذاته.

وجاء انتصار الأبيض، في ختام دوري المجموعات، بعد نجح لاعبي المنتخب في فرض إيقاعهم على مجريات المباراة، وحسم نتائج فتراتها الأولى والثالثة والرابعة بواقع "18-13 و16-10 و18-15"، فيما اكتفى فريق الجامعة الأمريكية في دبي بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الفترة الثانية بواقع "14-12"

وسيواجه المنتخب في ربع نهائي النسخة 30 لسلة دبي، صاحب صدارة المجموعة الثانية الذي ينافس عليه كل من فريقي الرياضي، وبيروت، اللبنانيين، على أن تقام المباراة يوم غد.