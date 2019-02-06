ماذا قال العنبري عن صانع فوز الشارقة أمام الظفرة ؟

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أكد مدرب فريق الشارقة لكرة القدم عبد العزيز العنبري أنه اكتشف اللاعب معتصم ياسين الذي سجل هدف الفوز في مرمى الظفرة في أول ظهور رسمي له مع الفريق خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز الشارقة 2-1 ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي خلال المعسكر الأخير الذي أقامه الفريق في السعودية خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب في كأس آسيا 2019 التي أسدل الستار على منافستها أخيرا في أبو ظبي،معتبرا أن تسجيله هدفا في أول مباراة رسمية يخوضها تعد دافعا كبيرا له.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الظفرة" فترة المعسكر الخارجي الأخير للفريق كان فرصة لاكتشاف بعض اللاعبين وكان معتصم ياسين الذي يعد من مواليد الدولة من بينهم وكان خياري الأمثل للدفع به في مباراة الظفرة بعد تعرض اللاعب محمد إبراهيم للإصابة نظرا لكون أنه كان لديه حماس ورغبة كبيرة خلال المباريات الودية ورغم أن معتصم كان يلعب ضمن فرق المراحل السنية الا أن اللعب في الفريق الأول يعد أمرا مختلفا".

وحافظ الشارقة على صدارة الدوري رافعا رصيده الى 34 نقطة بفارق خمس نقاط من العين أقرب منافسيه على الصدارة مستفيدا من تعادل الأخير مع فريق الإمارات بدون أهداف.

من جانب آخر أكد العنبري أن المباراة كانت صعبة بالنسبة لهم وزاد من صعوبتها تقدم الظفرة بالتسجيل.