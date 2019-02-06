مكاسب بني ياس «لا تعد ولا تحصى» بعد رباعية الفجيرة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

خرج فريق بني ياس بمكاسب تاريخية «لا تعد ولا تحصى»، بعد فوزه الكبير على الفجيرة، أول من أمس، في افتتاح الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

ونجح السماوي في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه في ثماني مباريات متتالية، حقق خلالها الفوز في خمسة لقاءات، وتعادل في ثلاثة فقط، ليحصد 18 نقطة من أصل 21 جمعها حالياً في دوري الخليج العربي.

ومن المفارقات أيضاً التي شهدتها نتائج بني ياس على ملعبه أنه سجل 24 هدفاً من أصل 28، إذ شهدت مبارياته في الشامخة غزارة تهديفية بالفوز على الفجيرة 4/‏‏‏صفر، ودبا الفجيرة 6/‏‏‏1، وشباب الأهلي 3/‏‏‏صفر، والظفرة 2/‏‏‏1، والوحدة 4/‏‏‏2، وتعادل أمام كل من الوصل 1/‏‏‏1، والإمارات 3/‏‏‏3، والنصر صفر/‏‏‏صفر.

ومن بين المكاسب أيضاً التخلص من عقدة مبارياته في الجولة الـ14، إذ لم يسبق في آخر ثلاثة مواسم له في دوري الخليج العربي أن حقق الفوز في تلك المرحلة من البطولة، إذ تعادل في موسم 2016/‏‏‏2017، مع العين 1/‏‏‏1، ومع الشعب بالنتيجة ذاتها في موسم 2015/‏‏‏2016، كما تعادل سلباً مع النصر موسم 2014/‏‏‏2015.

كما نجح بني ياس بترسيخ عقدته التاريخية التي تطارد الفجيرة منذ دوري المحترفين، إذ لم يعرف السماوي طعم الخسارة أمام الذئاب خلال ست مواجهات جمعتهما من قبل، حيث فاز عليه في ثلاث مناسبات وانتهت ثلاثة لقاءات أخرى بينهما بالتعادل.

وضمن السماوي بالانتصار البقاء في المحترفين بنسبة تخطت الـ90%، بعد عودته هذا الموسم، إذ قضى موسماً واحداً في الهواة، ليعود من بعده أكثر قوة وتأثيراً في المسابقة، إذ لم يعرف بني ياس طعم الخسارة في آخر ثلاثة أشهر.

من جانبه، أكد لاعب خط بني ياس، حبوش صالح، أن القادم بالنسبة للسماوي سيكون أفضل، مشدداً على أن الفريق يتطلع إلى ما هو أفضل من ذلك في الجولات المقبلة.

وقال في تصريحات صحافية: «وصلنا إلى المركز الخامس بشكل مؤقت على لائحة الترتيب العام هو أمر محفز للاعبين لمواصلة الجهود نحو تثبيت الفريق بشكل دائم».

بن يطو: خرجنا بدروس مستفادة

أكد قائد الفجيرة، الجزائري محمد بن يطو، أن فريقه خرج بالعديد من الدروس المستفادة من مباراته ضد بني ياس.

وقال للصحافيين: «الهزيمة كانت قاسية علينا، دخلنا المواجهة ونحن لسنا في قمة تركيزنا، لهذا استقبلنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول صعّبت من المهمة في الشوط الثاني، على الرغم من الاستحواذ الواضح لنا».