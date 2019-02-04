عبدالله حميد يتوّج بكأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توّج الفارس عبدالله حميد المهيري على صهوة الفرس «شا شا شا 7»، بلقب الجائزة الكبرى في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة خمس نجوم، في نسختها الثانية، وجرت فعاليات البطولة على مدى أربعة أيام وأقيمت على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتزامنت معها بطولة دولية من فئة النجمتين، وأخرى من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، إلى جانب منافسات دولية لفئات الفرسان الأطفال والناشئين والشباب في نهائيات المراحل السنية لفرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وأقيمت على أرضية ميدان الصالة المغطاة والميدان الخارجي، ما وفر كامل الفرص لمشاركة فرسان القفز من جميع الفئات وبما لدى خيولهم من قدرات.