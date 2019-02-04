بني ياس مكتمل الصفوف أمام الفجيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يلتقي عند الساعة 5:25 من مساء اليوم، على استاد الشامخة الجديدة بأبوظبي، فريقا بني ياس والفجيرة في بداية الجولة الـ14 لمنافسات دوري الخليج العربي، والأولى من الدور الثاني للمسابقة التي تعود بعد توقف 50 يوماً، لانشغال المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17. يدخل بني ياس المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، متساوياً مع الوحدة الخامس الذي يسبقه بفارق الأهداف، ويأمل السماوي في مواصلة صحوته في الجولتين الأخيرتين من المسابقة قبل توقفهما، بعد أن حقق فوزين كبيرين في الجولتين الـ12 والـ13، على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ودبا الفجيرة بستة أهداف مقابل هدف واحد، من أجل التقدم خطوة أخرى نحو المربع الذهبي، الذي يعد إنجازاً كبيراً للفريق هذا الموسم، بعد العودة مجدداً إلى دوري المحترفين.

ويدخل بني ياس المباراة مكتمل الصفوف، باستثناء المدافع عبدالسلام محمد، الذي تعرض لإصابة خلال التدريبات، وتم استبعاده من قائمة المباراة، فيما سيستعيد جهود الظهير الأيمن أحمد دادا، العائد بعد غيبة طويلة بسبب الإصابة، ويعوّل الفريق على نجومه الأجانب، الذين قدموا أداءً طيباً في الدوري، وعلى رأسهم الإسباني بيدرو كوندي هداف الفريق.

في المقابل، يسعى فريق الفجيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، والعودة بنقطة على أقل تقدير، تدعم موقفه في سعيه للهروب من المنطقة الخطرة، في ظل احتلاله المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، بعد خسارته في الجولتين الأخيرتين من المسابقة أمام النصر صفر/‏‏ 2، وأمام شباب الأهلي صفر/‏‏1. ومن المتوقع أن يلعب الفريق بأسلوب متوازن.

في الدور الأول، تعادل الفريقان بهدف واحد لكل منهما على ملعب الفجيرة.

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