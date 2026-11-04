دوري أبطال أوروبا.. بيليغريني يواجه دورتموند بالذكريات المؤلمة

يحقق المدرّب المخضرم لريال بيتيس، مانويل بيليغريني، بانتظام نتائج لافتة على أعلى المستويات، لكن إخفاقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يجعل البعض يتردد في تصنيفه ضمن نخبة المدربين.

ويملك فريق المدرب، البالغ 73 عاماً، ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في مرحلة دور المجموعات، قبل زيارته اليوم لبوروسيا دورتموند الألماني، على الملعب الذي شهد إحدى أكثر الهزائم إيلاماً في مسيرته الطويلة.

وفي عام 2013، تلقى ملقة الإسباني بقيادة المدرب التشيلي هدفين في الوقت بدل الضائع أمام دورتموند الذي كان يدربه حينها يورغن كلوب، ليخسر فرصة بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تلك الهزيمة قاسية بشكل خاص على بيليغريني، الذي كان قد حضر جنازة والده في تشيلي، قبل أن يصل إلى ألمانيا صباح يوم المباراة.

وقال بيليغريني بعد اللقاء متذمراً من التحكيم: «لم يرغبوا في رؤيتنا في نصف النهائي»، في إشارة إلى هدف الفوز الذي سجله البرازيلي فيليبي سانتانا والذي بدا أنه جاء من موقف تسلل.

وفي ذلك الصيف، انتقل بيليغريني إلى مانشستر سيتي، حيث أحرز لقب الدوري الإنجليزي ولقبَي كأس الرابطة، قبل رحيله عام 2016 من دون أن ينجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وانضم المدرب التشيلي الذي لايزال محتفظاً بحيويته إلى بيتيس عام 2020، ويعيش حالياً أطول فترة له مع نادٍ واحد طوال مسيرته التدريبية.

وظل بيليغريني متمسكاً بفكرة أن على فريقه تقديم كرة قدم ممتعة، ويمتلك بيتيس المقومات اللازمة لذلك بوجود مجموعة من المهاجمين المميّزين أمثال المخضرم إيسكو، والمغربي عبدالصمد الزلزولي.

وكان بيليغريني الذي تخرّج في الهندسة المدنية عام 1979 أثناء لعبه مع أونيفرسيداد دي تشيلي، قاد بيتيس إلى أول نهائي له منذ 17 عاماً، محرزاً كأس الملك عام 2022.

وفي الموسم الماضي، أعاد الفريق الأندلسي إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عقدين عن نخبة المسابقة القارية.