أوسكار كاردوزو.. من ملاعب المونديال إلى تربية الماشية في باراغواي

اختار مهاجم بنفيكا ومنتخب باراغواي السابق، أوسكار كاردوزو، حياة مختلفة بعد اعتزال كرة القدم، إذ اتجه إلى تربية الماشية في مزرعة بمنطقة تشاكو في بلاده، بعيداً عن الملاعب التي أمضى فيها مسيرة امتدت 23 عاماً.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، نقلاً عن "إل ناسيونال"، يركز كاردوزو، البالغ 43 عاماً، على رعاية الأبقار والبغال والثيران في منطقة منعزلة نسبياً، بعدما أنهى مشواره مع ليبرتاد في أبريل الماضي، ليبدأ مرحلة جديدة خارج الوسط الكروي.

مسيرة حافلة مع بنفيكا

بدأ كاردوزو مشواره في باراغواي مع أتلتيكو تريس دي فبريرو وناسيونال، قبل انتقاله إلى نيويلز أولد بويز الأرجنتيني عام 2006، ومنه إلى بنفيكا البرتغالي بعد عام واحد.

وقضى المهاجم سبعة أعوام مع بنفيكا، سجل خلالها 172 هدفاً، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال عام 2014، إلى جانب الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي في نسختين متتاليتين.

وخاض كاردوزو أيضاً منافسات دوري أبطال أوروبا، وكان ضمن فريق بنفيكا الذي واجه تشيلسي في ربع نهائي نسخة 2012، التي انتهت بتتويج النادي الإنجليزي باللقب.

وبعد رحيله عن البرتغال، لعب موسمين مع طرابزون سبور التركي، ثم انتقل إلى أولمبياكوس اليوناني، قبل العودة إلى بلاده وارتداء قميص ليبرتاد، حيث واصل اللعب متجاوزاً الأربعين.

ذكرى مونديالية أمام إسبانيا

شارك كاردوزو مع منتخب باراغواي في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، وأسهم في بلوغ الفريق الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وشهدت مواجهة إسبانيا في ذلك الدور واحدة من أبرز محطات مسيرته الدولية، بعدما أهدر ركلة جزاء، قبل أن يخسر منتخب بلاده بهدف دون رد أمام الفريق الذي واصل طريقه نحو اللقب.

كما شارك المهاجم في بلوغ باراغواي ربع نهائي كأس كوبا أميركا عامي 2007 و2019.

حادث لم ينهِ مشواره

وقبل نحو ثلاثة أعوام، تعرض كاردوزو لحادث سير في العاصمة أسونسيون، بعدما اصطدمت سيارته من طراز "تويوتا لاند كروزر" بسيارة "مرسيدس"، ثم بعمود إنارة أثناء محاولته تفادي مزيد من الاصطدامات.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، وواصل كاردوزو مسيرته بعده، حتى أعلن اعتزاله وانتقل إلى الاهتمام بمزرعته، لتصبح رعاية الماشية عنوان يومياته بعد سنوات من تسجيل الأهداف.