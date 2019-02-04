لجنة كرة القدم للسيدات تكرّم «أصحاب الإنجازات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّمت لجنة كرة القدم للسيدات اللاعبات صاحبات الإنجازات في الحفل الذي أقيم أول من أمس بفندق ماريوت الفرسان في أبوظبي، بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2017 - 2018، بحضور الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام الظاهري، وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أمل بوشلاخ، ورئيس لجنة كرة القدم للسيدات رئيسة الكتبي، وأعضاء اللجنة، والأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم الدكتور محمد خليل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، ولاعبات منتخباتنا الوطنية ودوري الفتيات تحت 14 و16 سنة، وعدد من أولياء الأمور.

وتضمن الحفل استعراض أهم المشاركات الدولية للمنتخب بمختلف أعماره، وأبرز الإنجازات على شتى الصعد، سواء التي حققتها اللاعبات أو المدربات أو من يعملن في مجال التحكيم.

وتطرق العرض التقديمي، الذي تم عرضه على الحضور، تفصيلاً للمهرجانات والمسابقات التي نظمت، والاتفاقيات التي أبرمت، ونبذة عن أبرز المواهب الرياضية واللاعبات اللاتي حققن إنجازات في المنتخبات.