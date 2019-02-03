«ضمان العالمية للترايثلون» تنطلق في أبوظبي مارس المقبل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت بطولة ضمان العالمية للترايثلون (أبوظبي 2019) مشاركة نخبة نجوم الترايثلون في النسخة الخامسة التي

تنطلق في مارس المقبل بجزيرة ياس، بمشاركة 110 من أفضل الرياضيين العالميين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بحضور الأمين العام للمجلس عارف حمد العواني، ورئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، عضوة اللجنة الدولية الأولمبية، ماريسول كاسادو، ورئيس جمعية الإمارات للترايثلون خالد الفهيم، والرئيس التنفيذي للألعاب الأولمبية العالمية لأصحاب الهمم أبوظبي 2019، بيتر ويلر، والرئيس التنفيذي لـ«ضمان» الدكتور مايكل بيتزر، ومدير البطولة جاري ماريسيا.

وقال عارف العواني في المؤتمر: «نشيد بفريق الاتحاد الدولي للترايثلون وجهوده الرامية إلى تحقيق رؤية مشتركة تهدف الى استقطاب أفضل رياضيي الترايثلون إلى أبوظبي على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث استضفنا أربع بطولات عالمية ناجحة للترايثلون بمشاركة نخبة لاعبي العالم، إلى جانب 10 آلاف من الهواة من كل الفئات العمرية».

وسيقام خلال بطولة «ضمان» سباق التتابع لفريق النخبة المختلط لأول مرة، ويشارك فيه فريق مكون من أربعة رياضيين (رجال وسيدات)، حيث يقطع كل متسابق مسافة 300 متر سباحة و6.6 كلم على الدراجة وسباق ركض لمدة كيلومتر واحد، قبل أن يسلّم السباق لزميله في الفريق، وسيتم تنظيم هذا السباق في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الخامسة لهذا الحدث العالمي أعداداً قياسية من المشاركين في هذا الحدث الذي سيستمر لمدة يومين، حيث سيتنافسون للحصول على مجموعة جوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وستشهد البطولة مشاركة أكثر من 2500 من الرياضيين الهواة.

تقام البطولة في جزيرة ياس لمدة يومين.