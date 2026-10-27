بطلة العالم لترايثلون T100 تشيد بتحدي دبي للياقة

أشادت بطلة العالم لترايثلون T100 لعام 2025 كيت وو، بمبادرة تحدي دبي للياقة، مؤكدة دورها في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وذلك قبل مشاركتها في منافسات ترايثلون دبي T100 المقررة بمنطقة الممزر يوم 14 نوفمبر المقبل.

ونقلت اللجنة المنظمة عن وو، في بيان رسمي اليوم، قولها إن تحدي دبي للياقة يمثل مبادرة متميزة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أنها لمست أثره خلال زيارتها دبي العام الماضي.

وأضافت أن تخصيص 30 دقيقة يومياً للنشاط البدني على مدار 30 يوماً فكرة بسيطة لكنها تحدث أثراً ملموساً، وتتوافق مع أهداف جولة T100 العالمية الرامية إلى جعل الرياضة متاحة للجميع وتشجيع المزيد من الأشخاص على ممارستها، لافتة إلى أن إقامة المنافسات في دبي بالتزامن مع فعاليات التحدي تمنح الحدث طابعاً مميزاً، وتعكس أهمية نشر ثقافة النشاط البدني.

وتتزامن منافسات البطولة مع النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر الحالي إلى 29 نوفمبر المقبل، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

وتخوض وو سباق المحترفات للسيدات يوم 14 نوفمبر المقبل في الممزر، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة للسيدات قبل نهائي بطولة العالم لترايثلون T100، المقرر إقامته في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.