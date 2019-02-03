مواجهة العين والنصر في دوري اليد تسجّل حالة خروج عن النص

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت مباراة العين والنصر التي أقيمت في صالة نادي العين، أول من أمس، لحساب الجولة السابعة في بطولة الدوري العام لكرة اليد، حالة خروج عن النص، بعد أن تطاول لاعب العين إبراهيم البلوشي على الحكم خالد جمال سيف الشامسي، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت لمصلحة العميد «29-28»، في جولة سجلت ايضاً تحقيق الوصل فوزاً مستحقاً على ضيفه بني ياس «39-23».

وفي المباراة الأولى التي جمعت العين والنصر، انتهى الشوط الأول بالتعادل «13-13»، ونجح النصر في التقدم خلال المراحل الأولى من الشوط الثاني بفارق ثلاثة أهداف، قبل أن تحمل الدقائق الأخيرة تقليص العين الفارق، وفي الثواني الأخيرة اعترض لاعب العين إبراهيم البلوشي على قرارات حكمي المباراة خالد جمال سيف الشامسي، وشهاب أحمد، قبل أن يتطور الأمر، ليتم استدعاء الشرطة، قبل أن يقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء، ومن ثم الزرقاء التي تم بموجبها استبعاد اللاعب من الملعب، ومن ثم استكمال المباراة حتى صافرة النهاية.

وقال الحكم خالد جمال، في تصريحات صحافية عقب انتهاء المباراة، إن «التصرف غير المسؤول من اللاعب، والتطاول عليّ بالسب والتعدي، أودى برفع الأمر إلى الشرطة التي حضرت، قبل أن أتنازل عن المحضر، والاكتفاء بالتقرير الذي سيتم رفعه للجنة الحكام حول الواقعة لاتخاذ الإجراء المناسب بحق اللاعب».

وعزز النصر رصيده إلى النقطة 17، بفارق النقطة الواحدة عن شباب الأهلي المتصدر، فيما قفز الوصل بانتصاره إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق النقطتين عن الشارقة صاحب المركز الرابع، لتؤدي خسارة العين الى بقائه في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بفارق النقطة عن الجزيرة صاحب المركز السادس، وليحافظ الظفرة على مركزه السابع برصيد ثماني نقاط، ولتؤدي خسارة بني ياس الى استمرارية شراكته مع الوحدة على صعيدي النقطة السابعة والمركز الأخير.

وتستكمل البطولة، مساء بعد غدٍ، بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الثامنة، إذ يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي، على أن يلتقي الشارقة ضيفه الوحدة، ويواجه العين مضيفه بني ياس، ويستضيف الجزيرة الوصل.

العين يوقف اللاعب البلوشي

أكد عضو لجنة إدارة الألعاب الجماعية بنادي العين، المشرف العام لكرة اليد، صالح الشعيلي، أن إدارة النادي لا ترضى عن خروج أي لاعب يمثل النادي عن الأخلاق الرياضية، وأن إدارة الألعاب الجماعية في نادي العين قامت مباشرة بمعاقبة اللاعب وإيقافه، حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقال صالح لـ «الإمارات اليوم» إن: «ما قام به اللاعب إبراهيم البلوشي، مرفوض جملة وتفصيلاً، ونعتذر للحكام، إذ اننا في نادي العين نوجه اللاعبين بأن الروح الرياضية اهم من مبدأ الربح والخسارة، فالحكام في نهاية المطاف بشر، معرضين للوقوع في الأخطاء، لكن الخروج عن النص مرفوض تماماً».