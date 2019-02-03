الجزيرة يفتقد 6 لاعبين أمام شباب الأهلي

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوج، أن فريقه سيفتقد ستة من اللاعبين في مباراة شباب الأهلي التي تقام غداً على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي، في مقدمتهم لاعب الوسط محمد جمال، الذي سيغيب لفترة طويلة، وسالم عبدالله لأسبوعين ومحمد العطاس، بسبب الإصابة، وكذلك سالم العيدي وخليفة الحمادي والكاميروني سياني بسبب الإيقاف.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس: الغيابات لن تؤثر في الفريق، والمباراة ستكون تحدياً كبيراً بالنسبة إلينا، في ظل تغيير التشكيلة التي اعتاد عليها الفريق في الدور الأول.

وعن الدوليين وإمكانية مشاركتهم في المباراة قال: كنت على تواصل دائم معهم، وأعرف كل شيء عنهم، وشاركوا في تدريب أمس فقط، وتدريب اليوم سيحدد مدى مشاركتهم، وأعرف جيداً الحالة النفسية التي يمرون بها، لذلك سأكون حريصاً على تأهليهم نفسياً بشكل جيد.