استاد محمد بن زايد يستضيف كلاسيكو الوداد والرجاء

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

وقّع اتحاد كرة القدم اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره المغربي، تشمل تبادل الخبرات والمدربين واللاعبين، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، وإقامة مباراة كلاسيكو المغرب بين فريقي الوداد والرجاء المغربيين في ضيافة أبوظبي يوم السبت 23 مارس المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بحضور رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصري، ورئيس نادي الرجاء المغربي جواد زياد.

وقال مروان بن غليطة، إن هذه الاتفاقية تأتي في «عام التسامح»، وتعبر عن العلاقات الوثيقة بين الإمارات والمغرب في جميع المجالات الرياضية وكرة القدم بشكل خاص، مؤكدا أنها تشمل جميع الجوانب في كرة القدم، والغرض منها تحقيق أكبر استفادة مشتركة لكرة القدم في البلدين الشقيقين.

وأكد فوزي لقجع، إن: هذه الاتفاقية تعزز أواصر التعاون والإخاء بين البلدين الشقيقين، وتفتح مجالات أوسع لنهضة كرة القدم في السنوات المقبلة، وهو ما نسعى إليه مع الأشقاء في دولة الإمارات.

وتم خلال مؤتمر صحافي آخر توقيع اتفاقية بين اتحادي الكرة في البلدين ومجلس أبوظبي الرياضي بإقامة مباراة «كلاسيكو المغرب» بين قطبي الكرة المغربية، ناديي الرجاء والوداد.

يذكر أن استاد محمد بن زايد في أبوظبي، سبق أن استضاف من قبل مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، ومباراة كلاسيكو السودان بين فريقي الهلال والمريخ، حيث يرتبط هذا الملعب بالعديد من الأحداث والمباريات الكروية الكبيرة، كما شهد الملعب نفسه في الفترة الأخيرة استضافة العديد من المباريات المهمة في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي اختتمت في أبوظبي أمس.

وأعلن أيضا أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني أنه تم الاتفاق بين اتحادي الكرة في البلدين ومجلس أبوظبي الرياضي على إقامة مباراة كأس السوبر الإماراتي المغربي في النسخة الجديدة بين بطلي الدوري في البلدين، الذي ينتهي سواء هنا أو هناك بنهاية الموسم الحالي. وأضاف العواني : «سيتم تحديد موعد ومكان مباراة كأس السوبر في وقت لاحق بعد تحديد بطل الدوري في الإمارات للموسم الحالي، وكذلك تحديد بطل الدوري في المغرب للموسم الحالي».

عامر عبدالله يفوز بجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي

فاز معلق قنوات أبوظبي الرياضية، عامر عبدالله، بجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي، كأفضل معلق عربي لعام 2018. وجاء ذلك خلال حفل الجائزة الذي أقيم في أبوظبي، أول من أمس، بفندق باب القصر، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، تقديراً للدور الرائد للمعلق السعودي الراحل زاهد قدسي، وحضر الحفل أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة عبدالمحسن الدوسري، ورئيس قنوات أبوظبي الرياضية محمد نجيب، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد من الإعلاميين الإماراتيين والعرب.