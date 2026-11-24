باريس - أ.ف.ب

وجّه الاتحاد المغربي لكرة القدم مراسلة رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أبلغها فيها بوقوع «حادثة» قبل ساعات من صدور قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد اعتبار المغرب فائزا بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بقرار إداري، وفق ما أفاد به الثلاثاء مصدر مقرّب من المملكة المغربية.

ومن المنتظر أن تصدر أعلى هيئة قضائية رياضية قرارها بعد ظهر الثلاثاء بشأن النزاع القائم بين البلدين.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد قضت في 17 مارس، باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا بنتيجة 0-3 بالانسحاب، رغم فوزه فعليا على أرض الملعب في المباراة النهائية 1-0 بعد التمديد في 18 يناير في الرباط.

وعلى إثر ذلك، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي، منددا بما وصفه بأنه «أكبر عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا».

وقبل ساعات من إعلان قرارها، تلقت محكمة التحكيم الرياضي إخطارا بشأن «حادثة» يُشتبه في وقوعها. فبحسب المصدر المقرّب من الاتحاد المغربي والذي أكد معلومات أوردتها إذاعة «آر أم سي»، يُعتقد أن اتصالا هاتفيا جرى الأحد بين أحد المحكّمين الثلاثة المكلّفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدولاي فال.

ومن شأن هذا الاتصال، في حال ثبوت حدوثه، أن يثير تساؤلات بشأن حياد المحكّم المعني.

وأوضح الاتحاد المغربي في مراسلته أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار.

وفي حال قرر الاتحاد المغربي المضي في هذا الاتجاه، فسيكون بإمكانه اللجوء إلى المحكمة الفدرالية السويسرية التي لا تنظر في جوهر النزاع، وإنما تختص بالقضايا المتعلقة بالإجراءات.