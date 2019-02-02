صحيفة إيطالية: عرض جديد من العين للمدرب البرتغالي باولو سوزا

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية عبر موقعها الرسمي، أمس، أن نادي العين عاد لطاولة المفاوضات مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، وقدم عرضاً جديداً للمدرب بلغ ثلاثة ملايين يورو سنوياً من أجل التعاقد معه خلال الفترة الحالية، لخلافة المدرب الكرواتي زوران. وأكدت الصحيفة الإيطالية أن لدى سوزا عرضاً حالياً من فريق روما الإيطالي ليحل مكان المدرب دي فرانشيسكو، المهدد بالإقالة من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج. وأشارت إلى أن نادي العين عاد لتقديم العرض الجديد، وأن المدرب في حال لم يتول تدريب روما، سيقبل بعرض العين. ولدى المدرب البرتغالي باولو سوزا سيرة ذاتية غنية بالعمل، إذ تولى أندية عريقة من قبل، على غرار سوانزي سيتي، وليستر سيتي في إنجلترا، وكوينز بارك رينجرز الإسكتلندي، وفيورنتينا الإيطالي، وبازل السويسري، وتيانغين في الدوري الصيني.

وكان نادي العين أعلن في بيان رسمي، نهاية الأسبوع الماضي، تكليف مدرب فريق الرديف، الكرواتي سوبيتش، بمهمة تدريب الفريق الأول مؤقتاً، إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد، الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.