حمدان بن محمد يشهد تحديات هجــن أبناء القبائل في «المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز الإنتاج لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتكريم الفائزين برموز الإنتاج للكبار من الهجن العربية الأصيلة.

جاءت التحديات قوية بين الشعارات المختلفة للفوز بالسيف والخنجر، إذ حسم الشوط الرئيس للحول المفتوح للإنتاج، المرشح الأبرز، سالم حمد نهيان العامري، الذي قاد «شواهين» للفوز بسيف ولي عهد دبي بتوقيت بلغ 12:24:1 دقيقة، بينما فاز «الأدهم» المملوك إلى مبارك خليفة بن زاهره الخييلي، بخنجر الزمول المفتوح للإنتاج، بعدما قطع مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات في زمن قدره 12:55:1 دقيقة. وحصل محمد الحزمي قناص العامري، على أربع نقاط مهمة في رصيده بمسابقة بيرق الناموس، بعد حصول «صبا» على المركز الثاني في شوط سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما منحت «النشلا» مظفر محمد خموشة العامري، نقطتي المركز الثالث، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، كما أضاف «شاهين» لمحمد صالح علي الحميري، أربع نقاط، بعد أن حلّ ثانياً في شوط الخنجر للزمول المفتوح للإنتاج ليصبح رصيده 14 نقطة، بينما حصل «مبخوت» على المركز الثالث ليضع أول نقطتين في رصيد مالكه سالم ضعيف غدير الكتبي.

- سيف علي راشد سويلم الكتبي يتصدّر لائحة الترتيب برصيد 49 نقطة

ويتصدّر سيف علي راشد سويلم الكتبي، لائحة الترتيب برصيد 49 نقطة، ويلاحقه بقوة محمد راشد غدير الكتبي، برصيد 44 نقطة، ويأتي من خلفهما فرج علي حمودة الظاهري، بـ27 نقطة، ويليه محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، وحامل لقب النسخة الأولى من بيرق الناموس صالح محمد نصره العامري، وسالم سعيد منانة الكتبي، برصيد 22 نقطة لكل منهم في المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس محمد عتيق زيتون المهيري، ومظفر محمد خموشة العامري، بـ18 نقطة لكل منهما. من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للحول والزمول، 10 منها خصصت لهجن الإنتاج، إذ فازت «الشاهينية» بشعار سعيد مطوع الضحي الكتبي، بصدارة الشوط الرئيس للحول المحليات للإنتاج مسجلة زمناً قدره 12:40:9 دقيقة، (التوقيت الأفضل في جميع التحديات الصباحية)، بينما حسمت «النفاذة» لعلي محمد ناصر المري، تحدي الحول المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني، وسجلت زمناً بلغ 12:46:5 دقيقة، وكسب «مناور» صراع الزمول المحليات في الشوط الثالث للإنتاج وأهدى مالكه مبارك محمد آل سالمين المنصوري اللقب مسجلاً توقيتاً بلغ 13:00:5 دقيقة، أما الشوط الرابع الذي خصص للزمول المهجنات ذهبت صدارته إلى «مرعب» لسالم راشد حمد رزيني النيادي، بزمن قدره 12:54:6 دقيقة.

وتتواصل اليوم منافسات مهرجان ولي عهد دبي، بإقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، إذ تشهد الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً للحول والزمول «المحليات والمهجنات»، وسينال الفائزون بالمراكز من الأول حتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية قيمة، بينما تشهد الفترة المسائية إقامة 13 شوطاً للحول والزمول «المحليات والمهجنات»، وينال الفائزون بالمركز الأول في جميع أشواط المساء سيارات «نيسان ستيشن» و«نيسان سفاري» و«كروزر بيك أب»، بينما ينال أصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر جوائز نقدية.