«الإمارات الدولية للدراجات المائية» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إقامة الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ جزيرة ياس يوم غدٍ، لتكون لوحة الجولة الثالثة على مياه أكثر شواطئ الإمارات جمالاً وسحراً، وكذلك في ضيافة الطبيعة الخلابة والرائعة للوجهة السياحية الأكبر لمرتادي الشواطئ في الإمارات ومحبي البحر، وتقام ثالثة جولات البطولة وسط إضافة فئة جديدة تم اعتمادها أيضاً ضمن فئات البطولة الأساسية، وهي فئة قدامى المتسابقين، بعد أن اعتمد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إقامتها وبدء تطبيقها من هذه الجولة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، أن بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية وصلت إلى درجات عالية ومتمكنة من مختلف النواحي، خصوصاً أنها تضم الآن فئات متعددة ومتنوعة، وتجتذب أيضاً الكثير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.