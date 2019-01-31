الأوزبكي رافشان يدير نهائي كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي الأوزبكي، رافشان أرماتوف «41 عاماً» لإدارة المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019، التي ستُقام غداً بين منتخبي اليابان وقطر على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. إذ جاء اختيار أرماتوف لقيادة المباراة بعد المستوى الفني المتميز الذي ظهر به في البطولة، وقد سبق له إدارة نهائيات عدة من بينها نهائي كأس العالم للأندية في 2011 بين برشلونة الإسباني وسانتوس البرازيلي.

ويتميز رافشان أرماتوف بخبرة كبيرة في إدارة المباريات الدولية الكبيرة، إذ لديه سيرة تحكيمية حافلة، وحصل على لقب أفضل حكم في آسيا ثلاث مرات في 2008 و2009 و2010، ووجد أخيراً ضمن حكام كأس العالم في روسيا 2018.