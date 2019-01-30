«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يتصدر بطولة الإمارات للكوميتيه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بمشاركة 370 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً، أقيمت يوم الجمعة الماضي في صالة المزهر الرياضية بدبي بطولة الدولة للكوميتيه فردي للفئات أشبال وفتيات، وأحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في الترتيب العام.

تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 21 ميدالية ملونة (تسع ذهبيات - ست فضية - ست برونز)، وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد العويس، عن سعادته بهذه المحصلة للاعبي النادي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد أن نجح النادي في تأسيس قاعدة من الأبطال الممارسين للكاراتيه.

وأشار العويس إلى النادي أحرز المركز الأول بحصوله على تسع ميداليات ذهبية، وست ميداليات فضية، وست ميداليات برونزية.