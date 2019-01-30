قائد المنتخب الإيراني لم يستوعب الخسارة بثلاثية

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال قائد المنتخب الإيراني، أشكان ديجاكاه، إن حالة من الحزن ظلت مسيطرة على الجميع في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة، وإن الجميع كانوا في حالة من الإحباط بسبب ما حدث، لأنهم كانوا قريبين من الوصول للمباراة النهائية بعد أن اجتهدوا بصورة كبيرة منذ بداية مشوارهم في النهائيات.

وأكد في تصريحات صحافية عقب المباراة أنه من الصعب عليه استيعاب حقيقة أنهم خسروا المباراة بثلاثية نظيفة، وقال: «لقد لعبنا بشكل جيد في جميع المباريات، النتيجة غير عادلة تماماً لأننا لعبنا بشكل جيد في المباراة وحتى حينما استقبلت شباكنا الهدف الأول استعدنا التركيز سريعاً، ولكن بعد الهدف الثاني أصبح الأمر صعباً».