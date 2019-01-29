جمهور "العراقية" يتوجه إلى أبوظبي لتشجيع «الأبيض» في غياب التذاكر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

توجه صباح اليوم الى أبوظبي جمهور الجالية العراقية في الدولة لحضور مباراة المنتخب الوطني المرتقبة مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا رغم عدم حصولها على تذاكر الدخول للمباراة بسبب نفادها، الا ان مسؤولي الحملة يتطلعون الى إبداء المساعدة للحصول على التذاكر ليتسنى لهم الدخول للملعب وتشجيع الابيض الاماراتي.

وقال أحد مسؤولي الحملة التشجيعية ومدير مكتب قناة "العراقية" في الإمارات، باسم الفضلي، لـ«الإمارات اليوم»: اختصرنا عدد الباصات الى 5 بدلاً من 10 وبمجموع 200 مشجع، بسبب التذاكر، ونحن ذاهبون الى العاصمة أبوظبي وليس بحوزتنا اي تذكرة، على أمل أن بتم الحصول على تذاكر بمساعدة اللجان المتخصصة، وأضاف: نعتذر للآلاف من جمهور الجالية العراقية في الإمارات والذين تجمعوا في مكان الانطلاق، وندرك الحرص الكبير من قبلهم على تشجيع الابيض الإماراتي في المباراة، ونتمنى فوز الإمارات والوصول الى النهائي، وبإذن الله نحضر بقوة في المباراة النهائية. وختم الفضلي: قررنا الذهاب الى ملعب المباراة لأنه لا يمكن لنا أن نجلس أمام التلفزيون لتشجيع الابيض، ونتطلع الى الفرحة الكبيرة.