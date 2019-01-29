أحمد الفهد وسلمان بن إبراهيم في دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدرّاجات أسامة الشعفار، عن استقباله أول من أمس، في مجلسه بدبي رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، في زيارة خاصة له تمت فيها مناقشة عدد من الموضوعات الرياضية المختلفة في القارة الآسيوية.

وحضر الاستقبال كل من رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق أحمد الشعفار، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة طلال الشنقيطي، والأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة عبدالمحسن الدوسري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعدد كبير من رجال الرياضة في الإمارات.

وقال أسامة الشعفار لـ«الإمارات اليوم»: «تم خلال الزيارة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالرياضة الإماراتية والآسيوية، خصوصاً بطولة آسيا للطريق التي ستقام في أوزبكستان خلال شهر مارس المقبل».

وأبدى رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي سعادته بما وصلت إليه الدراجات الآسيوية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص من تطور وازدهار.

وأضاف الشعفار في حديثه مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، «أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم بالمستوى التنظيمي للبطولة الآسيوية لكرة القدم المقامة في الإمارات، والتي تنتهي يوم الجمعة المقبل، وقدرة الإمارات التي لم تكن محل شك في قدرتها التنظيمية على استضافة كبرى البطولات وبمشاركة كبيرة وصلت إلى 24 منتخباً، ورسمت من خلالها الجماهير صورة جميلة في مختلف ملاعب البطولة».