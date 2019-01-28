«الشارقة الرياضي» يسمح لموظفيه بمغادرة العمل مبكراً لمؤازرة المنتخب غداً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر مجلس الشارقة الرياضي قراراً بإنهاء ساعات العمل في الثانية عشرة، ظهر يوم غدٍ، للموظفين والعاملين الراغبين في حضور مباراة المنتخب مع نظيره القطري، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا، والتي تقام على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ومساندته في المرحلة المهمة، التي يحمل فيها آمال الجماهير من أجل مواصلة تشريف الوطن في البطولة.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ صقر القاسمي، رئيس المجلس: «إننا نؤمن في المجلس بدورنا الكبير لدعم الأندية والمنتخبات في مشاركاتها المختلفة، ومن هذا المنطلق مساندتنا لمنتخب الإمارات واجب ومفروض على الجميع، وهو من صميم تفاعل الرياضيين مع المباراة المهمة، ومن ضمن أهداف مجلس الشارقة الرياضي في دعم الأندية والمنتخبات، التي تمثل الوطن وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي». معتبراً أن المنتخب يترجم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والرعاية الدائمة، لتحقيق تطلعات جمهور الإمارات في بطولة آسيا 2019، حيث يعتبر دور المجلس لا ينفصل عن واجبه في مساندة المنتخب في هذا المحفل القاري الكبير، الذي يصبو الجميع إلى تحقيق الفوز عبر الوقوف بقوة مع المنتخب، من أجل إسعاد الجماهير بالوصول إلى المباراة النهائية في البطولة، التي تمثل الكثير بالنسبة للجميع.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي: «نشكر الشيخ صقر القاسمي على هذه المبادرة واللفتة الجميلة، ونؤكد أن المجلس حريص على أن يساند المنتخب في هذه المرحلة المهمة، عبر تشجيع الموظفين على الحضور والمساندة والتشجيع، حيث يعتبر ذلك طبيعياً لأداء ضريبة الوطن، والوقوف بصلابة مع المنتخب الذي يمثل الدولة في هذه البطولة الكبيرة». وأشار إلى أن منتخب الإمارات سيجد كل الدعم المعنوي في المرحلة القادمة، لمواصلة مسيرته، ورفع اسم الإمارات عالياً في النسخة الحالية لبطولة كاس آسيا 2019.