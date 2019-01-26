رسميا.. المكسيكي راموس يدير مباراة المنتخب مع قطر

المصدر: منصور السندي - دبي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس " 35 عاما" لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب القطري التي ستقام الثلاثاء المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019، إذ صعد المنتخب الوطني لهذه الدور بعد فوزه على منتخب استراليا بهدف دون رد سجله علي مبخوت ،في حين جاء تأهل المنتخب القطري على حساب المنتخب الكوري الجنوبي.

ويعد الحكم راموس من أفضل الحكام وقاد العديد من المباريات المهمة وتواجد أخيرا ضمن الحكام الذين قادوا مباريات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا .

ويساعد الحكم راموس في قيادة المباراة كلا من الحكمين المساعدين ميغيل أنخيل هيرنانديز والبرتو.