لم أنسَ هدف «عموري» في 2015.. وعازمون على استعادة اللقب

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال لاعب فريق العين، الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني، إنه لم ينسَ الهدف الذي سجله عمر عبدالرحمن (عموري)، في شباكهم بالدور ربع النهائي لأمم آسيا 2015، التي أقيمت في أستراليا خلال ركلات الترجيح بطريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، مشيراً إلى أن هدفهم في النسخة الحالية من كأس آسيا (الإمارات 2019) واضح، وأنهم عازمون على استعادة اللقب الذي كانوا قد حققوه عام 2011. وأكد شيوتاني، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الساموراي» يعد من المنتخبات المرشحة للحصول على اللقب، حتى ولو لم يكن يؤدي بصورة مقنعة، فيما أشار إلى أن وصوله مع «الزعيم» إلى نهائي كأس العالم للأندية، كان سبباً في استدعائه لقائمة المنتخب الياباني، وأثنى اللاعب على جهود مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، وزملائه في الفريق على مساعدته في الوصول إلى ما هو عليه الآن.

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