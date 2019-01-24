اتحاد السباحة يعتمد مشاركة الـ «4 فئات» في المسابقات المحلية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة سلطان السماحي، مشاركة الفئات الأربع، وهم أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمون في المسابقات المحلية، بناءً على توصية من اللجنة الفنية، حيث تم الاعتماد وإرسال التعميم للأندية التي بدأت بالفعل في تسجيل السباحين.

وقال رئيس اللجنة الفنية عبدالله مبارك الزحمي لـ«الإمارات اليوم»: «تم السماح للأندية بتسجيل أي عدد من الفئات في مختلف مراحلها العمرية، على أن يتم السماح للأندية بمشاركة سباح واحد فقط، من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في كل مرحلة عمرية، بينما يعامل أبناء المواطنات وحملة الجوازات مثل المواطنين». وأكد الزحمي أن اللجنة الفنية راعت في دراستها القرار أن السباحة هي رياضة رقمية وبالتالي يجب إعطاء الفرصة لكل الموجودين بالتسجيل، والوجود في الأندية، والتنافس بما يخدم اللعبة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن مسألة التأخر في اعتماد القرار يأتي بسبب نظام العمل في الاتحاد وبطولاته المحلية، حيث يبدأ الاتحاد بطولاته والتسجيل مع بداية كل عام ميلادي.