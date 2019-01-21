ختام بطولة عام التسامح للقوس والسهم لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسدل الستار عن منافسات بطولة عام التسامح للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم بتنظيم من اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، بمشاركة 10 لاعبين للموسم الرياضي 2018 – 2019، حيث استطاع نادي دبي انتزاع المركز الأول في مجموعة المنعكف 30 متراً، من خلال اللاعب رضا جلال، تلاه في المركز الثاني لاعب نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة أحمد سعيد.

وفي مجموعة المركب 50 متراً انتزع المركز الأول محمد الشحي لاعب نادي دبي، تلاه في المركز الثاني حبيب البلوشي لاعب نادي الثقة، والمركز الثالث حصل عليه لاعب نادي دبي جمال البدواوي.

كما نظم اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم جلسة عصف ذهني لتطوير منظومة العمل باتحاد رياضة أصحاب الهمم المعمول بها، وذلك بهدف طرح أفكار جديدة.

حضر الجلسة رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم محمد فاضل الهاملي، والأمين العام ذيبان سالم المهيري، وممثلو الأندية على المستويين الفني والإداري.