ماجد حسن: نعد الجماهير بمواصلة المشوار حتى النهاية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ماجد حسن، إن كل لاعبي الأبيض في أتم الجاهزية للقاء قيرغيزستان في دور الـ16 اليوم، وأكد في تصريحات صحافية: «نعد جماهير الإمارات بأن نبذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار حتى النهاية، ومباراة اليوم مرحلة جديدة، ونحن نحترم المنافس ونبارك له على المشاركة في البطولة للمرة الأولى والتأهل للدور الثاني».

وأكد حسن أن الفريق كله يتمتع بالانسجام، وأن جميع اللاعبين يتمتعون بمستويات جيدة، ويرغبون في تحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها الفريق.

وعما إذا كان يفضل أن يلعب المنتخب في دور الثمانية مع أستراليا أو أوزباكستان، قال «تركيزنا الآن على مباراة قيرغيزستان وبعدها نفكر في المواجهات التالية، وبعد معرفتنا بالمنافس سنستعد له بالتأكيد».